Fuzileiro naval de Aquidauana salva jovens em afogamento em rio da Bahia

Sargento fuzileiro naval Hernani, nascido em Aquidauana, salvou duas jovens que se afogavam no Rio Caraíva, no litoral da Bahia. O militar estava de férias no estado nordestino quando protagonizou o ato heróico.

Conforme o A Princesinha News, a ocorrência se deu em trecho próximo onde o rio deságua no mar e ponto conhecido pela forte correnteza. O fuzileiro estava à beira do rio e ouviu gritos de socorro. Imediatamente se atirou nas águas e nadou cerca de 30 metros até alcançar as vítimas. Foi dito que em 2024, dois irmãos morreram no mesmo ponto, pela mesma razão.

Hernani, segue o site local, é natural de Aquidauana e atualmente atua no 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas do Comando do Sexto Distrito Naval, em Ladário. O sargento citou o lema em latim ”Adsumus”, que significa ”Aqui Estamos” e refletiu que todo fuzileiro naval carrega a mentalidade de estar sempre pronto a salvar vidas.

”Ninguém será deixado para trás quando um fuzileiro estiver por perto”, afirmou Hernani. Ainda segundo o site, o militar deve retornar em breve e passar alguns dias em Aquidauana.



fonte: topmidianews