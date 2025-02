Futuro de Zubeldía no São Paulo é incerto após sequência de derrotas

O técnico Luis Zubeldía enfrenta sua maior pressão desde que assumiu o São Paulo. O time vive uma fase ruim no Campeonato Paulista, com cinco derrotas seguidas e falhas defensivas recorrentes, o que coloca em xeque a continuidade do argentino no comando. Embora o departamento de futebol interne mantenha apoio ao treinador, a torcida e a imprensa questionam o desempenho do time, que está aquém do esperado.

O São Paulo já garantiu vaga no mata-mata do Paulistão, mas, com um ano fiscal difícil pela frente e um elenco restrito, a pressão sobre Zubeldía cresce. Lucas Moura, uma das lideranças do elenco, afirmou que a culpa pelos resultados ruins é mais dos jogadores do que do técnico. Para ele, o momento é um alerta, mas sem desespero. O time enfrenta o São Bernardo no domingo, com a vaga nas quartas de final em jogo.

O futuro do treinador, no entanto, permanece indefinido. A sequência de maus resultados coloca em risco sua permanência, enquanto a equipe tenta se recuperar para os desafios do ano.