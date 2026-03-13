Fulano di Tal celebra 4 anos de espaço cultural e o mês do teatro com temporada gratuita de espetáculos

Com 23 anos de trajetória, o grupo celebra neste mês os 4 anos de criação do próprio espaço cultural e também o Dia Internacional do Teatro, 27 de março, com temporada gratuita de espetáculos na Capital.

Março é tempo de celebração para o Fulano di Tal – Grupo de Teatro. Em sintonia com o Dia Mundial do Teatro, comemorado em 27 de março, o grupo sul-mato-grossense abre as portas do seu espaço cultural, na Rua Rui Barbosa, n.º 3099, no centro de Campo Grande, para a “Temporada Popular de Teatro – Fulano 4×4”, um mês inteiro de encontros entre artistas e público. A programação também celebra os quatro anos do espaço cultural do grupo, um teatro de bolso que se transformou em ponto de resistência e criação no coração da cidade.

Os ingressos são gratuitos e as vagas são limitadas. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 98129-7263 ou pelo link disponível no Instagram (@fulanodital). Ao longo do mês, o público poderá assistir gratuitamente a quatro montagens do repertório do grupo.

Nesta semana entra em cartaz o espetáculo “O Bem-Amado”, com sessões às 20h na sexta (13) e no sábado (14), e às 18h no domingo (15). Em seguida, haverá apresentações de “Petúnia”, na sexta-feira (20), às 19h, no Teatro do Sesc Prosa, e no sábado (21) e domingo (22), às 18h no espaço do Grupo. Já na última semana, é a vez de “Seco”, com sessões às 20h na sexta (27) e sábado (28) e às 18h no domingo (29). A temporada de espetáculos foi aberta com a peça “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, que marcou o primeiro encontro do público com a celebração.

Fundado em 2003, o Fulano di Tal soma esse ano 23 anos de trajetória nas artes cênicas, com espetáculos, oficinas e projetos de formação. O espaço cultural do grupo, no entanto, é mais recente: nasceu há quatro anos, quando os artistas decidiram transformar um antigo salão comercial em casa de teatro.

Quando chegaram ao endereço — Rua Rui Barbosa, quase esquina com a Maracaju — encontraram um grande salão branco. “Antes, ali funcionava uma loja de cortinas. Depois, virou abrigo de muitas histórias. Aqui começava a história do nosso espaço cultural”, lembra o gestor, produtor e diretor do Fulano di Tal, Marcelo Leite.

Em 2022, o espaço foi transformado em um teatro de bolso, com cerca de 40 lugares — às vezes 60 —, dependendo da montagem. Um ambiente íntimo que aproxima artistas e plateia e que, ao longo desses quatro anos, se consolidou como um dos espaços independentes de teatro da cidade.

Segundo Marcelo Leite, a temporada 4×4 foi pensada como uma forma de dividir essa conquista com quem sempre esteve ao lado do coletivo: o público.

“Celebrar quatro anos desse espaço junto com o Dia do Teatro é, para nós, celebrar com quem realmente faz o teatro acontecer: o público. O teatro é uma arte do encontro, do ao vivo, do olho no olho. Apesar de todos os desafios de produzir espetáculos em Mato Grosso do Sul, seguimos porque existe esse desejo de encontro entre as pessoas”.

Marcelo lembra que a criação do espaço também surgiu em um momento delicado para a cena cultural da cidade, marcado pelo fechamento de teatros e longos períodos de reforma em equipamentos públicos.

“Vivemos tempos difíceis para as artes cênicas. Teatros fechados, reformas que se estendem por anos. O próprio Teatro Aracy Balabanian, por exemplo, ficou cerca de oito anos fechado. Diante disso, resolvemos fazer algo concreto: conquistar nosso próprio espaço. É bonito demais poder oferecer mais um aparelho cultural para a cidade. Por aqui já passaram muitos artistas, alunos, parceiros e espectadores. O importante é que seguimos em movimento”.

Essa dinâmica de movimento também define o cotidiano do grupo. No espaço cultural, os integrantes somam funções para que cada projeto ganhe vida.

O também gestor, dramaturgo, produtor, diretor e ator do Grupo, Edner Gustavo, explica que a rotina vai muito além de subir ao palco. “Aqui somos atores, atrizes, produtores, dramaturgos. Muitas vezes dividimos todas essas funções entre nós para que as histórias aconteçam. É um trabalho coletivo mesmo. Aqui a gente produz, ensaia, estreia e reestreia espetáculos. Também oferecemos vivências para crianças, adolescentes, iniciantes e para quem já faz teatro e quer mergulhar na montagem de um espetáculo. E abrimos as portas para outros grupos também. Aqui o teatro respira”.

Para marcar o momento, o grupo criou o projeto Fulano 4×4. A proposta é simples e simbólica: 4 anos de casa, 4 espetáculos do repertório e um mês inteiro de encontros com o público. Uma celebração que mistura memória, repertório e a reafirmação de um teatro vivo, feito de encontros.

Serviço:

Programação – Temporada Popular de Teatro “Fulano 4×4”

O Bem-Amado

Data: sexta (13), sábado (14) e domingo (14)

Horário: 20h (sex/sáb) · 18h (dom)

Classificação: 14 anos

Gratuito

Petúnia — Sesc Teatro Prosa

Data: 20 de março (sexta-feira)

Horário: 19h

Classificação: 12 anos

Gratuito

Reservas pelo Sympla do Sesc: https://www.sympla.com.br/evento/programacao-sesc-teatro-prosa-17-03-a-21-03/3326420

Petúnia — Fulano

Data: 21 · 22 de março (Sábado e domingo)

Horário: 20h (sáb) · 18h (dom)

Classificação: 12 anos

Gratuito

Seco — Reestreia

Data: 27 · 28 · 29 de março

Horário: 20h (sex/sáb) · 18h (dom)

Classificação: 18 anos

Gratuito