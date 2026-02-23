terça-feira, 24/02/2026

Fuga pelo telhado do IPCG mobiliza Polícia Penal

Foragido é Recapturado em Menos de Seis Horas

Milton
Foto: Agepen

Ação integrada entre forças de segurança garante êxito na captura após fuga do Instituto Penal de Campo Grande

Em menos de seis horas, a Polícia Penal de Mato Grosso do Sul recapturou Gilvanderson Damião Vieira Franca, que havia fugido na tarde de domingo (22) do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG). A evasão ocorreu por volta das 12h20, quando o interno aproveitou o movimento do dia de visitas, escalou o telhado e saiu pelo acesso que liga a unidade a um prédio vizinho. A fuga foi rapidamente percebida e equipes da Polícia Penal iniciaram diligências imediatas, acionando outras forças de segurança.

A ação contou com o suporte da Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (GISP), Comando de Operações Penitenciárias (COPE), Grupamento de Escolta Penitenciária (GEP), Batalhão de Choque da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, além de sobrevoos da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo. O foragido foi localizado e preso às 17h40 na região central de Campo Grande, encerrando a ocorrência com êxito.

A Agepen destacou que a recaptura rápida demonstra eficiência operacional e integração das forças de segurança. As circunstâncias da fuga ainda estão sendo investigadas, e medidas cabíveis serão adotadas. A atuação coordenada e o compartilhamento de informações estratégicas foram fundamentais para o resultado.

