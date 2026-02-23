Fuga pelo telhado do IPCG mobiliza Polícia Penal

Ação integrada entre forças de segurança garante êxito na captura após fuga do Instituto Penal de Campo Grande

Em menos de seis horas, a Polícia Penal de Mato Grosso do Sul recapturou Gilvanderson Damião Vieira Franca, que havia fugido na tarde de domingo (22) do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG). A evasão ocorreu por volta das 12h20, quando o interno aproveitou o movimento do dia de visitas, escalou o telhado e saiu pelo acesso que liga a unidade a um prédio vizinho. A fuga foi rapidamente percebida e equipes da Polícia Penal iniciaram diligências imediatas, acionando outras forças de segurança.

A ação contou com o suporte da Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (GISP), Comando de Operações Penitenciárias (COPE), Grupamento de Escolta Penitenciária (GEP), Batalhão de Choque da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, além de sobrevoos da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo. O foragido foi localizado e preso às 17h40 na região central de Campo Grande, encerrando a ocorrência com êxito.

A Agepen destacou que a recaptura rápida demonstra eficiência operacional e integração das forças de segurança. As circunstâncias da fuga ainda estão sendo investigadas, e medidas cabíveis serão adotadas. A atuação coordenada e o compartilhamento de informações estratégicas foram fundamentais para o resultado.