Força-tarefa da prefeitura mantém ritmo intenso no tapa-buracos.

Mesmo com o ponto facultativo nesta quinta-feira (17), o trabalho de tapa-buracos segue em ritmo intenso em Campo Grande. Para alcançar a meta de tapar entre 1.500 e 2.000 buracos por dia, a força-tarefa criada pela Prefeitura tem aproveitado cada momento em que a chuva dá uma trégua. As ações de hoje estão sendo executadas simultaneamente nas sete regiões urbanas da Capital.

As equipes iniciaram as atividades logo nas primeiras horas da manhã, com a marcação dos pontos onde o asfalto danificado será recortado, limpo e receberá nova camada asfáltica.

Os serviços desta quinta-feira foram realizados em vias importantes, como: Avenida Manoel da Costa Lima, Rua João Moraes Correa da Costa, Avenida Amaro Castro Lima, Rua Luís Bento, Rua Wagner Bortoto Garcia, Avenida Hiroshima, Avenida Aracruz, Rua Marques de Herval, Rua Bento Melchiades de Oliveira, Rua Hugo Borges Soares, Rua Cotegipe, Rua José Wilson Mangini Marques, Rua Ricardo Barbosa Arantes, Rua Jardim Silveira, Rua Tupiniquins, Rua Tupi, Avenida Quatro, Avenida José Pereira, Rua Campo Grande, Travessa Karin Bacha, Rua Guaporé, Rua Joana Irala, Rua Sotero Cardoso, Rua Tenente Antônio João Ribeiro, Rua Naim Mastoub, Rua Sargento Hércules Santos de Campos, Rua Jacuí, Rua Tamoio, Avenida Três Barras, Rua Antônio Francisco Lisboa, Rua Filomena Nascimento, Rua Joana Maria de Souza, Rua Amábile Tanache Cappi, Rua Padre Mussa Tuma, Rua São João Batista, Rua Atilio Banduci, Rua Izoleta Rosa da Cunha, Rua Aparecida Cavaleti Neves, Rua Frei Luiz Maria de Santana e Rua Eduardo Perez.

Mesmo nos dias em que houve chuva em algumas regiões, os trabalhos foram mantidos nos locais onde as condições permitiam. Nessas situações, os fiscais da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) avaliam previamente o estado do pavimento e autorizam a execução do serviço apenas quando possível seguir os protocolos técnicos, como a secagem e limpeza adequada da área antes da aplicação da nova capa asfáltica.