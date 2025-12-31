Flamengo planeja elenco com dois titulares por posição

O Flamengo iniciou 2026 com a meta de ter pelo menos dois jogadores titulares por posição, formando um elenco de 22 atletas de alto nível. Após renovar com Filipe Luís como técnico, o clube quer evitar superlotação em setores como a lateral esquerda, buscando reforços de peso para a próxima temporada. Gabriel Brazão, goleiro do Santos, e Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, são os principais alvos, ambos em condições de titularidade. Taty Castellanos, da Lazio, também voltou à mira, embora as negociações ainda estejam no início. A manutenção do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão é prioridade, permitindo saídas apenas em casos de ofertas irrecusáveis.

Jogadores com menos participação, como Allan, Michael e Viña, podem deixar o clube, enquanto Carrascal segue protegido da saída. Com recursos financeiros disponíveis, o Flamengo quer ampliar a disputa por posições e oferecer mais opções a Filipe Luís. O foco é garantir equilíbrio entre qualidade e profundidade, evitando crises em qualquer setor.

O planejamento estratégico reforça a ambição do clube de se manter competitivo em todas as frentes. Assim, o Flamengo se prepara para uma janela de transferências ativa e com decisões calculadas para fortalecer o elenco.