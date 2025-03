Filha que matou o pai em Mundo Novo alega que foi abusada durante 13 anos

Daniela Moraes de Souza, de 22 anos, presa em flagrante por matar o pai, Daniel Pereira de Souza, 47 anos, a facadas, alegou que uma das motivações teriam sido abuso sexuais que sofreu por 13 anos. O assassinato aconteceu no começo da noite desta segunda-feira (17), motivado também por uma dívida.

O homicídio aconteceu em uma casa na Rua Dom Pedro Primeiro, Bairro Fleck, em Mundo Novo. Conforme informações apuradas, durante patrulhamento ostensivo e preventivo, a Polícia Militar foi informada por populares sobre o crime. Ao entrarem na residência, os policiais encontraram Daniel caído no chão, já sem sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao hospital, onde foi constatado o óbito. Segundo relatos de testemunhas, a discussão que culminou no crime teria iniciado por conta de uma dívida contraída por Daniela com o pai.

O delegado responsável pelo caso, Alex Junior da Silva afirmou que, segundo apuração, a filha estaria embriagada após ingerir bebida alcoólica durante todo o dia. O pai teria cobrado uma dívida contraída por ela, o que a teria deixado revoltada. Em seguida, ela teria desferido o golpe de faca contra o peito de Daniel.

Daniela foi presa em flagrante e a Polícia Civil foi acionada para iniciar os trabalhos investigativos. A equipe policial compareceu ao local e constatou a presença de manchas de sangue no chão da sala. A faca utilizada no crime foi recolhida pela Polícia Militar.

Na delegacia, Daniela relatou aos policiais que abusos sexuais cometidos pelo pai também teriam motivado o crime. Segundo ela, ele a abusava desde os nove anos.

De acordo com o delegado, os fatos não eram conhecidos pela polícia, mas estão sendo investigados. Apesar disso, segundo a Polícia Civil, o homem possuía uma condenação criminal por estupro de vulnerável, praticado em 2006, contra uma enteada.

Outra alegação de Daniela, é que ela não tinha intenção de matá-lo, apenas de feri-lo. A alegação, no entanto, não foi aceita, no momento, pela polícia, que considera que houve ao menos um dolo eventual no homicídio. Ela foi autuada por homicídio doloso. A Polícia Civil já entrou com um pedido de prisão preventiva e o caso continua sendo investigado.



fonte: topmidianews