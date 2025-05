Fertilizantes disparam e encarecem safra de soja

O custo da safra de soja 2025/26 será o mais alto em 15 anos devido à disparada nos preços dos fertilizantes. A tonelada do MAP (fosfatado) já atinge US$ 700 no Brasil, elevando a relação de troca para 44,5 sacas de soja por tonelada, bem acima da média histórica de 33 a 34 sacas.

Segundo Jeferson Souza, analista da Agrinvest Commodities, o cenário é resultado de fundamentos de mercado, sem relação direta com conflitos internacionais. “Infelizmente, não há sinais de alívio nos preços dos fertilizantes”, afirma.

A esperança dos produtores está no preço da soja. Caso haja recuperação, a relação de troca pode melhorar no primeiro semestre. No entanto, a janela para essa reversão está se fechando rapidamente.

Outros insumos também subiram: o cloreto de potássio (KCl) chegou a US$ 480 por tonelada, elevando a troca de 22 para 25 sacas. O fertilizante 0-18-18 teve aumento de 18,5 para 24 sacas por tonelada.

Apesar da alta, 50% dos fertilizantes já foram comprados, ligeiramente acima dos 47% do ano passado. “Tempos difíceis. Vamos acompanhar”, conclui Souza.