Feminicídio de Vanessa Ricarte gera comoção na ALEMS

O assassinato brutal da jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, gerou grande comoção na ALEMS, onde parlamentares cobraram ações mais efetivas no combate à violência contra a mulher. Vanessa foi morta a facadas pelo ex-noivo, Caio do Nascimento Pereira, mesmo após registrar boletim de ocorrência e pedir medida protetiva contra ele. A tragédia, que aconteceu horas depois da denúncia, acendeu o debate sobre a falha no sistema de proteção.

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), lamentou o caso e reafirmou o compromisso do Parlamento com políticas públicas de segurança para as mulheres. Deputados como Paulo Corrêa (PSDB) e Gleice Jane (PSDB) criticaram a ineficácia das medidas protetivas, enquanto a deputada Mara Caseiro (PSDB) leu uma Moção de Pesar aos familiares da vítima. A pergunta que ficou no ar, segundo a deputada Lia Nogueira (PSDB), é até quando a sociedade irá tolerar a falha do sistema de justiça na proteção das mulheres.