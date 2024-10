Feirão da Empregabilidade disponibiliza 153 vagas e oportunidades para pessoas acima de 60 anos

Oferecendo 153 oportunidades de trabalho, Feirão da Empregabilidade terá mais uma edição nesta terça-feira (1º). Organizado pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), o objetivo da ação é conectar candidatos a vagas de emprego com empresas em busca de talentos.

Estarão presentes na ação as equipes de recrutamento de oito empresas nos segmentos de comércio varejista; limpeza terceirizada; frigorífico; cervejaria; reciclagem; rede atacadista e consultoria de RH, além das mais de 1,9 mil oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas em Campo Grande.

Em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa (1º de outubro), três empresas no ramo de serviços médicos, rede atacadista e limpeza terceirizada oferecem oportunidades exclusivas para os candidatos a partir de 60 anos de idade.

Vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Funtrab, alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como intermediadora entre o trabalhador e a vaga.

O Feirão acontece no piso térreo da Funtrab, na rua 13 de Maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 8h às 11h. Interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho para se cadastrar.