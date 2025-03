Feijão-carioca em alta devido à valorização impulsionada por safra e exportações

Os preços do feijão-carioca seguem em tendência de valorização, impulsionados pela oferta restrita e pelo aumento da demanda interna e externa. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), produtores mantêm negociações firmes, apostando em preços mais elevados, enquanto os empacotadores buscam repor estoques. A safra de feijão está estimada em 3,3 milhões de toneladas, um crescimento de 1,5% em relação ao ano passado, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Além disso, as exportações de feijão-carioca estão em alta, com o Brasil alcançando o maior volume exportado em fevereiro de 2025 desde 1997, com 14,9 mil toneladas embarcadas. O total exportado nos últimos 12 meses já soma 388,21 mil toneladas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O cenário de preços em ascensão e a boa perspectiva de safra ajudam a manter a confiança dos produtores no mercado.