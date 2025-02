Fávaro vê alta de preços como “problema do bem” e aposta no Plano Safra

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tem uma visão positiva sobre a elevação dos preços de alimentos como ovos e carne, considerando-os “problemas do bem”. Segundo ele, o aumento reflete a melhoria da renda e o crescimento do consumo no Brasil. Fávaro destaca que, com a maior confiança de outros países na qualidade dos produtos brasileiros, o Brasil se tornou um “supermercado do mundo”, gerando empregos e ampliando exportações.

No entanto, ele alerta sobre o impacto das altas de preços devido ao temor de escassez, como no caso dos ovos, e propõe o fortalecimento do Plano Safra para garantir a produção. Para especialistas, a medida é positiva, mas as altas taxas de juros ainda podem prejudicar a produção agrícola, especialmente para os pequenos produtores.

O governo também deve monitorar suas contas públicas para evitar um aumento inflacionário mais acentuado.