FAB recupera avião roubado em ação relâmpago

Uma ação rápida e coordenada da FAB resultou na recuperação de uma aeronave Cessna 210 roubada no Pará, na madrugada do dia 11 de setembro de 2025. O avião, subtraído por criminosos armados no Aeroporto Municipal de Novo Progresso (PA), foi localizado na Bolívia menos de 12 horas após o roubo, graças à atuação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e à diplomacia militar brasileira.

Imediatamente após a notificação, o COMAE acionou protocolos das Normas Brasileiras de Defesa Aeroespacial (NBDA) e enviou um caça A-29 Super Tucano para monitorar o espaço aéreo. Simultaneamente, o Adido Aeronáutico brasileiro em La Paz atuou diretamente na interlocução com as autoridades bolivianas e com a empresa proprietária da aeronave.

A resposta integrada impediu que a aeronave fosse utilizada para o tráfico internacional de drogas, prática comum com aviões de pequeno porte roubados na região amazônica. O caso destaca a importância da vigilância aérea permanente e da cooperação internacional no combate aos crimes transnacionais.

A FAB reafirma seu compromisso com a soberania do espaço aéreo brasileiro e com a atuação coordenada junto a forças armadas parceiras.