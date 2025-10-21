quarta-feira, 22/10/2025

Execução em lava rápido choca fronteira

Suspeitos chegaram em moto e abriram fogo contra as vítimas no bairro San Gerardo

Foto: Rádio Imperio 106.7 FM

César Michel Arguello (37) foi executado a tiros na manhã desta terça-feira (21), em um lava rápido localizado no bairro San Gerardo, em Pedro Juan Caballero. O ataque também feriu Leandro Ramón Villalba (29).

As vítimas, ambas de nacionalidade paraguaia, estavam sentadas no pátio do estabelecimento tomando tereré quando foram surpreendidas por dois homens em uma moto. Um dos suspeitos desceu e abriu fogo contra os dois, sem dizer uma palavra, conforme relatou o delegado Carlos Alsina.

César foi socorrido por familiares, mas morreu ao dar entrada em um hospital particular. Leandro, que segue internado, possui histórico criminal por associação criminosa, roubo agravado e homicídio doloso.

A perícia encontrou 15 cápsulas de munição calibre 9 mm no local. As autoridades ainda não divulgaram suspeitos ou motivações para o crime, que reforça o clima de insegurança na região fronteiriça.

Esse é o segundo atentado em menos de 24 horas em Pedro Juan Caballero. Na noite anterior, o brasileiro Jonathan Medeiros da Fonseca, de 31 anos, foi executado no estacionamento de um shopping.

As polícias paraguaia e brasileira investigam uma possível ligação entre os dois casos.

