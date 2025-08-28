Evento de 20 anos do Republicanos reúne multidão e mostra força nacional em Brasília

Brasília viveu uma noite histórica nesta segunda-feira (25) com a celebração dos 20 anos do Republicanos. O evento, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, reuniu milhares de pessoas, superlotando o espaço e sendo marcado por homenagens, discursos e o reencontro de lideranças políticas de todo o país. Estiveram presentes o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o senador Cleitinho, o governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, a senadora Damares Alves, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, além de deputados federais, estaduais e vereadores de diversos estados.

Mato Grosso do Sul também marcou presença de forma expressiva. Uma caravana com um ônibus lotado partiu do estado rumo à capital federal, levando lideranças, militantes e filiados que fizeram questão de participar desse momento especial para a história do partido. Para o deputado estadual Antonio Vaz, presidente estadual do Republicanos, o envolvimento da base sul-mato-grossense demonstra a força da legenda no estado. “Estar presente nessa celebração é de grande importância. Mesmo longe de Brasília, mostramos que o Mato Grosso do Sul caminha junto com o partido em nível nacional. Levamos uma caravana expressiva para participar, e ficamos impressionados com as apresentações e com a demonstração de força do Republicanos”, afirmou.

No palco, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, valorizou o papel equilibrador do Congresso e a necessidade de harmonia entre os Poderes: “O Congresso tem um papel fundamental, e não podemos permitir que ninguém tire essa prerrogativa. É preciso trabalhar por uma verdadeira harmonia entre os Poderes…”

Para o presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira, o Republicanos transcende figuras isoladas ou governos individuais: “O Republicanos é maior que qualquer governo individual. Não trabalhamos na base da gritaria. Somos movidos pelo diálogo responsável, pelo trabalho organizado e pelo compromisso com as pessoas.”

O Republicanos nasceu em 2005 e, ao longo dessas duas décadas, consolidou-se como um dos principais partidos políticos do Brasil, com forte presença no Congresso Nacional e nos estados. Hoje reúnem mais de 600 mil filiados em todo o país, 2 governadores, 2 vice-governadores, 4 senadores, 44 deputados federais, 80 deputados estaduais, 430 prefeitos, 436 vice-prefeitos e quase 5 mil vereadores. Com esse desempenho, o Republicanos ocupa a 6ª maior bancada no Congresso Nacional.

Em Mato Grosso do Sul, sob a liderança do deputado estadual Antonio Vaz, o Republicanos está presente nos 79 municípios, tendo expandido de 14 para 79 diretórios ativos em menos de dois anos. No estado, o partido já reúne 51 vereadores e 4 vice-prefeitos, consolidando-se como uma das siglas de maior crescimento na política sul-mato-grossense.