Energia: Marcos e Belutti lançam primeiro EP de projeto inédito

Com cinco músicas inéditas e uma proposta mais próxima do público, Marcos e Belutti apresentam o primeiro EP de “ Energia ”, seu novo audiovisual. As canções, que prometem tocar o público por meio da verdade, da intensidade e de uma sonoridade que aquece o coração, chegam em todas as plataformas de áudio nesta quinta (24), às 21h.

A faixa foco, “ Sonho de Todo Casal ” — composta pelo próprio Marcos em parceria com a dupla Danilo & Davi, Rodrigo Reys e Gabriel Pascoal — ganha clipe exclusivo no YouTube oficial da dupla na sexta-feira (25), ao meio-dia. A canção traz uma mensagem sobre o amor ideal que se concretiza na realidade, com uma sonoridade leve e emocionante.

“ Cada música, cada verso tem uma história e uma emoção por trás. A gente quis traduzir isso em algo que pudesse ser sentido, não só ouvido. Energia é sobre isso: conexão, emoção, verdade e intensidade. Queríamos que as pessoas sentissem o que sentimos ”, destaca Marcos .

“ Foi um projeto feito com muito carinho, de dentro pra fora. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Queríamos que quem nos ouviu sentisse como se estivesse ali com a gente. É um trabalho muito íntimo, feito com o coração. Cada escolha, desde o repertório até a iluminação, foi pensada para criar uma experiência afetiva e inesquecível ”, completa Belutti .

“ Energia ” foi gravado em dezembro do ano passado, em São Paulo, com a presença de 250 pessoas, incluindo familiares, amigos e fãs. Marcos & Belutti contaram com a superprodução musical cuidadosa e envolvente de Gabriel Pascoal, direção de vídeo de Ivan Moura, fotografia e cenografia de Eryco Américo, direção técnica de Caio Stacciarini e produtora Nexo Creative. Eles também apostaram no cenário simples, porém cheio de tecnologia e arte, criando uma experiência visual única, com iluminação de leds e efeitos visuais que completaram a energia do audiovisual.

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com