Encomenda de RJ explode em transportadora no MS

Uma encomenda enviada do Rio de Janeiro explodiu na mão de um funcionário de uma transportadora no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Segundo a PM, o homem, que teve sua identidade preservada, estava manipulando o pacote quando a explosão ocorreu. Ele foi socorrido e encaminhado a UPA, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

O BOPE foi acionado e está no local, que foi isolado para investigações. A encomenda, enviada do Rio de Janeiro, consistia em um líquido embalado em recipiente de porte médio, conforme o advogado da transportadora, André Motento. Não havia clientes no local, já que a transportadora realiza apenas entregas para outras empresas.

A causa da explosão ainda está sendo investigada e a proporção dos danos não foi revelada.