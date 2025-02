Durante reunião na Alems, Hashioka discute políticas de incentivo ao uso de veículos híbridos

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) reuniu-se com o contador Salah Hassan, que representa um grupo de 500 proprietários de carros híbridos de Mato Grosso do Sul. Durante o encontro, realizado no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 13, foram discutidas políticas de incentivo ao uso de veículos sustentáveis, por meio de benefícios fiscais.



Em função da indicação de Hashioka, apresentada em sessão ordinária, para que a Secretaria de Estado de Fazenda adote desconto de até 70% no valor do IPVA para veículos elétricos, previsto na Lei Estadual 1.810/1997, Salah procurou o parlamentar para que o benefício seja estendido aos carros híbridos, que combinam motor a combustão com motor elétrico.



Como já tramita na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 42/2023, de autoria do deputado João Henrique Catan (PL), que dispõe sobre o Programa Estadual de incentivo ao uso de carros movidos à propulsão híbrida, Hashioka se comprometeu a votar favoravelmente ao PL.



“Assim como os elétricos, os veículos híbridos são uma alternativa eficiente e ecologicamente responsável ao reduzir a dependência mundial de combustíveis fósseis. Todo incentivo é válido e essencial para a preservação ambiental, eficiência energética e diminuição da emissão de gases de efeito estufa. A redução de impostos para veículos menos poluentes é um passo importante para um mundo cada vez mais verde. Por isso, vocês podem contar com meu apoio”, declarou o parlamentar.