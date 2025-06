Dr. Victor Rocha homenageia Pastor Marcelo de Oliveira Silva por trajetória de fé e apoio às famílias

O vereador Dr. Victor Rocha prestou homenagem ao Pastor Marcelo de Oliveira Silva, entregando a Medalha Legislativa Apóstolo Edilson Vicente da Silva em reconhecimento à sua trajetória de serviço cristão, cuidado espiritual e dedicação às famílias da capital.

Nascido em Nilópolis (RJ), Pastor Marcelo tem uma caminhada ministerial iniciada ainda na juventude. Casado há 31 anos com Eliane, é pai de Raphael e Rebeca, e tem se destacado pelo compromisso com o próximo, oferecendo apoio espiritual e fortalecendo a fé cristã em diversas comunidades de Campo Grande.

Atualmente, ele atua como auxiliar do Pastor Márcio Gimenes na Igreja Verbo da Vida – Bairro Tiradentes, onde também lidera o Departamento do Centro de Cura, prestando assistência a pessoas em busca de restauração física e emocional. É Ministro Graduado pela Escola Bíblica RHEMA, formação que consolida sua atuação ministerial com seriedade e amor ao Evangelho.

“O Pastor Marcelo é um verdadeiro instrumento de Deus. Sua atuação tem transformado vidas e levado esperança a muitas famílias. Essa homenagem reconhece todo esse esforço e dedicação”, destacou o vereador Dr. Victor Rocha, autor da homenagem.

A Medalha Legislativa Apóstolo Edilson Vicente da Silva é destinada a líderes religiosos que se destacam por suas contribuições ao fortalecimento da fé e da comunidade cristã em Campo Grande.