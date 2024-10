Dr. Lúcio Costa é potencial candidato à presidência da Assomasul em 2025

Dr. Lúcio Costa, prefeito reeleito de Santa Rita do Pardo, se destaca como um potencial candidato à presidência da Assomasul nas eleições de janeiro de 2025. Com sua experiência política e administrativa, ele é visto como um nome forte para o cargo.

Durante sua gestão, Lúcio tem se comprometido com o desenvolvimento da cidade, alcançando resultados significativos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Sua reeleição, obtida sem concorrência, reflete sua aprovação popular e a confiança dos eleitores.

Atualmente, ele é Diretor de Saúde da Assomasul e presidente do Codevale, onde promove uma gestão pública eficiente. Além disso, Lúcio mantém boas relações com esferas políticas do estado e do país, o que fortalece sua articulação política entre colegas prefeitos e lideranças estaduais.

Nas eleições de outubro de 2024, Lúcio foi eleito com 3.668 votos, atingindo 100% dos votos válidos, e sua chapa “Santa Rita Para Todos” contou com o apoio de vários partidos. Com 30 prefeitos reeleitos em Mato Grosso do Sul, sua liderança é vista como uma oportunidade de representar os interesses dos municípios na Assomasul, equilibrando continuidade e renovação política no estado.