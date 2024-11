Dourados recebe Espaço Somos da Cassems

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) inaugurou nesta terça-feira (29), o Espaço Somos Cassems – TEA, em Dourados. E na quarta-feira (30), o novo centro médico é dedicado ao acolhimento e tratamento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista iniciou as atividades.

Com recepção, triagem, sete consultórios e uma estrutura harmoniosa, o Espaço Somos Cassems – TEA Dourados conta com uma equipe multidisciplinar formada por Neuropediatra, Endocrinologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Psicologia Infantil (TCC) e terapia ABA, método reconhecido cientificamente para o acompanhamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para o presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, a inauguração do Espaço Somos Cassems – TEA é a continuação de um sonho que começou a ser realizado há um ano, em Campo Grande.

“Nosso objetivo é atender todo o Mato Grosso do Sul e nós, servidores públicos, precisamos entender que é um assunto importante nos tempos atuais, que é o acompanhamento e tratamento dos pacientes com transtorno do espectro autista. Agora, aqui em Dourados, nós instalamos uma clínica, o Espaço Somos com uma equipe multidisciplinar para dar aos nossos pacientes a tranquilidade do melhor tratamento e do tratamento mais seguro. Isso é muito importante e é um grande avanço para Dourados e região”, pontuou o presidente.

A diretora de Assistência à Saúde, Maria Auxiliadora Budib, relembrou a rotina das mães atípicas que precisavam se deslocar para Campo Grande na tentativa de conseguir o melhor atendimento para seus filhos.

“É uma alegria muito grande presenciar a inauguração do Espaço Somos de Dourados. Escutamos agora as mães falando que precisavam ir até Campo Grande para fazer múltiplas terapias e que se hospedavam em sindicatos, em alguns lares provisórios para poder dar o melhor para seu filho. Agora, as crianças e adolescentes com transtornos de espectro não precisam mais viajar 321 quilômetros, cerca de três a quatro horas, para receber o atendimento merecido e de qualidade”, explicou Budib.

Emocionada, a mãe atípica, Suziane Cardoso Moraes, relembra de quando o filho Vinícius iniciou o seu tratamento. “Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. É difícil de descrever o que estou sentindo. Estou muito emocionada porque o Vinicius já tem 10 anos de diagnóstico. Quando ele começou a fazer o tratamento, não tinha nada para autistas em Dourados, era precisava me deslocar até Campo Grande. É uma emoção muito grande estar em um espaço como esse, saber que estou no convênio certo e saber que posso contar.

O Espaço Somos funciona das 7h às 17h e o agendamento pode ser presencial na Rua Mato Grosso, 1470 – Jardim Santo André, ou no telefone (67) 3033-8388.