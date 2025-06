DOURADINA: Governo e AGECOLD ampliam ações de coleta seletiva e reciclagem.

O Governo Municipal de Douradina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente (SEDEMA), segue avançando com ações concretas voltadas à sustentabilidade e à responsabilidade ambiental. Dentre as iniciativas mais relevantes, destaca-se o reforço na logística reversa dos resíduos de vidro, papel, papelão e garrafas plásticas, fruto da efetivação da Coleta Seletiva Municipal instituída pela Lei Municipal nº 537/2021.

No dia 26 de maio, foi realizada mais uma etapa da coleta e transporte de bombonas e bags contendo resíduos de vidro previamente depositados nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) instalados em locais estratégicos de Douradina.

A ação foi executada pela Associação dos Agentes Ecológicos de Dourados (AGECOLD), entidade que mantém Termo de Cooperação com o município e é responsável pelo fornecimento dos recipientes, coleta, triagem, transporte e destinação ambientalmente adequada dos recicláveis.

O recolhimento sistemático dos resíduos de vidro, assim como de papel, papelão e garrafas plásticas, representa um importante passo na consolidação do programa municipal de coleta seletiva. Esse trabalho conjunto entre SEDEMA, AGECOLD e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos reflete o compromisso da gestão da prefeita Nair Branti com a eficácia das políticas públicas de gestão de resíduos sólidos, em conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), atualmente regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.936/2022. Essa legislação destaca a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa como instrumentos essenciais para a sustentabilidade. A ação também está em consonância com os princípios da Política Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal nº 334/2006) e do Código de Posturas (Lei Municipal nº 534/2021), especialmente quanto à prevenção de danos à saúde pública e ao meio ambiente.

A logística reversa é operacionalizada por meio de acordos setoriais, termos de compromisso ou regulamentos, e visa viabilizar a coleta, reaproveitamento e destinação final ambientalmente adequada de materiais pós-consumo. Em Douradina, essa política se materializa com a parceria ativa da AGECOLD, que além da coleta, também assegura a triagem e encaminhamento dos resíduos de vidro, papel, papelão e garrafas plásticas para empresas especializadas, evitando a disposição em aterros sanitários e promovendo o reaproveitamento em ciclos produtivos.

Paralelamente, a SEDEMA reforça a importância da participação da população na separação adequada dos resíduos. É fundamental que os munícipes se comprometam com a segregação correta entre os resíduos secos (recicláveis) e os úmidos (orgânicos e rejeitos), e que haja especial atenção à separação de embalagens de medicamentos vencidos e materiais perfurocortantes (agulhas, vidros quebrados, lâminas), a fim de garantir a segurança dos trabalhadores da coleta e dos catadores de materiais recicláveis.

O município pretende expandir progressivamente a coleta e destinação de outros recicláveis, incluindo metais, eletrônicos, pilhas e baterias, de forma a aprimorar o sistema de gestão de resíduos sólidos. Essa iniciativa visa, também, a redução dos custos com transporte e disposição final de lixo em aterro industrial, além de contribuir diretamente para o aumento da pontuação do município no ICMS Ecológico, especificamente no componente de resíduos sólidos. Esse repasse representa um recurso importante que pode ser reinvestido em infraestrutura urbana, educação ambiental e melhoria da qualidade de vida da população.

A SEDEMA reafirma seu compromisso com a transparência, a educação ambiental e a mobilização social, direcionando suas ações à promoção de um ambiente mais limpo, seguro e harmonioso. Ao integrar práticas sustentáveis à rotina urbana, a Secretaria contribui ativamente para a melhoria do bem-estar da população, refletida em avanços no paisagismo, na higiene urbana, na saúde pública, na mobilidade, na segurança comunitária e na qualidade de vida dos munícipes.

A SEDEMA reforça que os PEVs continuam disponíveis para uso da população e solicita que os munícipes colaborem com a separação adequada dos resíduos, contribuindo com um meio ambiente mais limpo, saudável e sustentável para todos.

Por meio de ações como esta, o Governo Municipal de Douradina reafirma seu compromisso com a responsabilidade ambiental, a saúde pública e a participação cidadã, consolidando políticas públicas efetivas que refletem o zelo com a qualidade de vida da população