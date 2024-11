Dono do Alemão e empresário de Campo Grande são presos por receptação de produtos furtados

Os empresários Edson Barbosa de Araújo, dono do Alemão Conveniência, e Máximo Aranda, proprietário de uma chiparia em Campo Grande, foram presos na quarta-feira (6) por receptação de produtos furtados. Eles são suspeitos de estarem envolvidos em um esquema criminoso que distribui mercadorias de origem ilícita.

Segundo a Delegada Priscilla Anuda, responsável pela investigação, ambos sabiam que os produtos adquiridos eram roubados. Máximo Aranda afirmou que comprou os itens a preços muito abaixo do mercado e acreditou que seria vantajoso para seu negócio, enquanto Edson permaneceu em silêncio durante o depoimento.

A fraude começou em setembro, quando uma empresa de Ponta Porã foi vítima de um golpe que envolveu a venda de 24 toneladas de fécula de mandioca, no valor de R$ 73.920,00. Os golpistas usaram sites e e-mails falsos para enganar a vítima e redirecionaram a carga para Campo Grande, onde foi revendida sem nota fiscal e por valores abaixo dos praticados no mercado.

As investigações revelaram que o esquema é parte de uma organização criminosa que aplica golpes em empresas de diversos setores no Mato Grosso do Sul. Em resposta à ação policial, a Delegacia de Repressão a Crimes Econômicos (DRCE) localizou os produtos nos estabelecimentos dos empresários, totalizando 459 sacos da fécula de mandioca.

Edson e Máximo foram autuados em flagrante e estão detidos na DEPAC-CEPOL. Eles deverão passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (8). A Polícia Civil alertou que quem recepta produtos de crime pode ser punido com até 8 anos de reclusão.