Dois consumidores vão dividir último prêmio de 2024 na nota premiada.

O último sorteio de 2024 da Nota MS Premiada teve campo-grandense e paranaibense entre os vencedores, informa a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda), em rateio divulgado nesta quinta-feira (2). Cada um dos sortudos vai embolsar R$ 50 mil pela emissão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) nos cupons fiscais.

De acordo com os dados disponíveis no portal oficial do projeto, as compras foram efetivadas em uma loja de chocolates e em uma mercearia, durante o mês de novembro.

Além disso, outros 395 sul-mato-grossenses receberão o prêmio total de R$ 200 mil, dividido em parcelas de R$ 506,33 cada, por terem acertado cinco das seis dezenas do sorteio. Os números do concurso foram os mesmos da Mega da Virada, cujo sorteio foi realizado na última terça (31): 1, 17, 19, 29, 50, 57.

Para verificar se você é um dos vencedores, basta acessar o portal oficial da Nota MS Premiadas, que pode ser acessado por meio deste link.

Segundo a Sefaz, o próximo sorteio está previsto para 30 de janeiro de 2025, com notas fiscais emitidas em dezembro de 2024. Para participar, é necessário solicitar o cadastro do CPF em compras a partir de R$ 1.

fonte: campograndenews