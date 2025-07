Finalista em prêmio nacional, MS ativo otimiza gestão pública e entrega desenvolvimento aos municípios

Reunir prefeito e demais lideranças de cada município para discutir junto ao Governo de Mato Grosso do Sul quais demandas são prioritárias em suas respectivas cidades, decidindo ali quais serão executadas, acompanhadas e apoiadas pelo Estado. Essa é uma definição rápida e resumida do programa MS Ativo Municipalismo, que vai muito além e foca na eficiência dos projetos e, especialmente, na qualidade da entrega feita à população sul-mato-grossense.

A importância do programa estratégico no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul é tamanha que já é reconhecida nacionalmente, alcançado o ‘status’ de finalista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, organizado pelo CLP (Centro de Liderança Pública) ao lado de cinco projetos dos estados do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Roraima, Piauí e Paraíba.

“Esses programas representam o compromisso com uma gestão pública eficiente, transparente e orientada por dados. Estar entre os seis melhores é prova de que é possível transformar realidades com políticas públicas bem planejadas e centradas nas pessoas”, frisa a gestora de Relações Governamentais e Competitividade do CLP, Carla Marinho.

Ela complementa ainda que o prêmio “é um reconhecimento ao Brasil que inova, entrega e dá exemplo de que é possível fazer diferente, e melhor”. Após o processo de avaliação técnica, o CLP selecionou 12 iniciativas semifinalistas. Dessas, seis foram classificadas como finalistas, e no dia 27 de agosto serão anunciados os três vencedores, durante o lançamento do Ranking de Competitividade dos Estados e dos Municípios 2025, em Brasília (DF).

Mas, e aqui em Mato Grosso do Sul, como o MS Ativo Municipalismo é visto? “O MS Ativo é uma iniciativa que rompe barreiras tradicionais da gestão pública, promove a articulação federativa e a escuta ativa, além de ofertar apoio técnico aos municípios, com foco na melhoria contrata da vida das pessoas”, comenta o secretário-executivo da Segem (Secretaria de Gestão Estratégica e Municipalismo), Thaner Castro Nogueira, que também é o coordenador do programa.

“O reconhecimento do MS Ativo Municipalismo como finalista no prêmio do CLP representa um marco significativo para o Governo de Mato Grosso do Sul e fortalece ainda mais a relação colaborativa entre o Estado e seus municípios. Essa conquista valoriza a iniciativa e trata-se de um sinal claro de que o caminho trilhado pelo programa tem potencial transformador e inspira outros estados brasileiros”, completa Thaner ao comentar a relevância do MS Ativo.

O MS Ativo

Concorrendo com outras políticas públicas de alto impacto que se destacaram entre um número recorde de 333 inscrições recebidas este ano, o MS Ativo Municipalismo tem como foco o fortalecimento da governança interfederativa, por meio do diálogo permanente com os municípios e da implementação de políticas públicas mais eficazes, com impacto direto na qualidade de vida da população sul-mato-grossense, promovendo uma verdadeira transformação na relação entre os executivos estadual e municipais.

A gestão estadual reforça seu compromisso em ouvir as demandas locais e atuar de forma integrada, consolidando políticas públicas mais eficazes e centradas na realidade da população. Atualmente em sua segunda fase, o programa já está em andamento nos 79 municípios do Estado, atendendo demandas prioritárias como obras de infraestrutura, saneamento básico, construção e reforma de escolas, unidades de saúde, entre outros investimentos.

Em seu primeiro ano, o programa firmou 193 planos de ação, com mais de 1 mil entregas executadas e R$ 600 milhões investidos em convênios. Ao todo, 882 ações já foram selecionadas.

CLP e o prêmio

Criado em 2015 pelo CLP, o Prêmio Excelência em Competitividade reconhece os estados brasileiros que priorizam a competitividade na formulação de suas agendas públicas, a partir da implementação de políticas eficazes e transformadoras que influenciam positivamente os indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados. Mato Grosso do Sul conquistou, pela terceira vez consecutiva, um espaço de destaque nacional ao se tornar finalista.

Já o Centro de Liderança Política (CLP) é uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. Há 15 anos, trabalha por um Estado Democrático de Direito de fato, que seja mais eficiente no uso de seus recursos e com respeito à coisa pública. Desde 2008, a organização já ultrapassou a marca de 1 mil cidades impactadas por projetos ou cursos.