Diretoria do PSD-MS avalia cenário político nacional e regional

O grupo com a presença do presidente do PSD/MS, senador Nelsinho Trad, do vice-governador Barbosinha, deputado estadual, Pedrossian Neto, da prefeita de Douradina, Nair Branti, do vereador de Campo Grande, Otávio Trad, da vereadora de Rio Negro, Neuza Maria, e do vice-prefeito de Bodoquena, Emerson Garrucha, decidiu: fazer articulação com o governador Eduardo Riedel rumo às eleições 2026.

Por unanimidade, o grupo deixou para o vice-governador Barbosinha articular essa agenda.

Atualmente, o PSD em ascensão tem 57 vereadores,

11 vices-prefeitos e

04 prefeitos.