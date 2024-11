Diante do Trono: Uma noite de louvor e emoção no Ondara Palace

O ministério Diante do Trono, uma das maiores referências do cenário gospel brasileiro, está de volta à nossa cidade após 12 anos de espera, trazendo consigo a rica experiência e a mensagem de transformação que conquistou milhares de corações ao longo de sua trajetória. A apresentação será realizada ao vivo no Ondara Palace, em uma noite que promete ser inesquecível.

Sob a liderança de Ana Paula Valadão, o Diante do Trono segue como um ícone do louvor e adoração. A grande novidade desta apresentação é a participação de Isaque Valadão Bessa, filho de Ana Paula, que se junta ao ministério no vocal. Sua presença no palco promete uma energia única, criando uma atmosfera de fé e emoção para todos os presentes.

Além da música, o evento será enriquecido por uma palavra de fé, esperança e gratidão, ministrada pelo Pr. Gustavo Bessa, trazendo uma mensagem poderosa que tocará profundamente os corações.

Não perca a oportunidade de viver esse momento de louvor e adoração ao lado do ministério Diante do Trono. Prepare-se para uma noite de celebração, alegria e renovação espiritual. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa experiência transformadora.

Ingressos e mais informações:

www.faithproducoes.com.br

Instagram Faithprodutora