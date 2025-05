Detento morre por intoxicação em hospital de Campo Grande

Orbento Luiz Fernandes Lopes (43) morreu no último domingo (4) após ser internado com sintomas de intoxicação no Hospital Regional de Campo Grande. Lopes deu entrada na unidade hospitalar no mesmo dia em que faleceu. Ele permaneceu internado durante todo o domingo, mas apresentou agravamento no quadro clínico e não resistiu, morrendo ainda na noite do dia 4.

As circunstâncias da intoxicação não foram detalhadas no registro policial. O caso foi registrado na delegacia de plantão como “morte a esclarecer” e será investigado pela Polícia Civil. A unidade prisional onde o detento estava custodiado antes da internação também não foi informada no boletim.

A Sejusp e a Agepen ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido. O corpo foi encaminhado ao IMOL para necropsia, que deve apontar a causa exata da morte. O caso gerou preocupação entre familiares e organizações de direitos humanos, que cobram apuração rigorosa.

A investigação busca esclarecer se a intoxicação foi acidental, intencional ou resultado de negligência.