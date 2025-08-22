sexta-feira, 22/08/2025

Deputado Professor Rinaldo leva conscientização do Agosto Lilás para escola da Capital

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

O deputado Rinaldo Modesto participou, na tarde desta sexta-feira (22), de reunião com pais, alunos e professores na Escola Municipal Professora Eulália Neto Lessa, no bairro Manoel Taveira, em Campo Grande.

Durante o encontro, o parlamentar falou sobre a campanha Agosto Lilás, criada por lei de sua autoria, que reforça a importância do combate à violência contra a mulher. Ele destacou que a escola é um espaço essencial para disseminar informação e promover conscientização.

“O conhecimento é uma ferramenta poderosa. Com informação, professores e profissionais da educação podem identificar sinais de violência no comportamento das crianças e, ao mesmo tempo, orientar os alunos sobre como reconhecer e denunciar situações de agressão”, explicou Rinaldo.

O deputado afirmou que a iniciativa busca criar um ambiente seguro dentro das escolas, onde crianças e adolescentes possam compreender seus direitos, receber apoio e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

