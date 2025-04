Deputado Luiz Ovando visita obras de pavimentação no bairro Moreninhas IV e reforça compromisso com a população de Campo Grande

Mais de R$ 1 milhão em recursos federais foram destinados à melhoria da infraestrutura urbana no conjunto habitacional.

Na manhã deste sábado, o Deputado Federal Dr. Luiz Ovando (PP-MS) esteve no bairro Moreninhas IV, em Campo Grande, para acompanhar de perto o andamento das obras de pavimentação e drenagem que estão sendo realizadas com recursos provenientes de emenda parlamentar de sua autoria. A visita reforça o compromisso do parlamentar com a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento urbano da capital sul-mato-grossense.

A obra, que ultrapassa R$ 1 milhão em investimentos, será destinada ao asfaltamento de quatro ruas do bairro, beneficiando diretamente centenas de famílias. Segundo o deputado, a pavimentação trará impactos diretos na saúde dos moradores, especialmente por reduzir a poeira que afeta crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, além de impulsionar o comércio local e valorizar os imóveis da região.

“O conjunto As Moreninhas é uma região que precisa de atenção. São famílias trabalhadoras, comerciantes, idosos e crianças que lutam por condições mais dignas. Nosso mandato tem se empenhado para garantir que os recursos cheguem onde são mais necessários”, afirmou o parlamentar durante a visita.

Luiz Ovando destacou ainda que, além do asfalto, a obra contempla drenagem, etapa fundamental para evitar alagamentos e garantir durabilidade ao pavimento. “Essa é uma ação concreta, que transforma a vida das pessoas. Seguiremos acompanhando de perto para garantir celeridade e conclusão eficiente dos trabalhos”, completou.

A visita foi acompanhada pelo presidente do bairro Moreninhas IV, Eduardo Menezes, responsável por apresentar as demandas da comunidade e solicitar o apoio do parlamentar. “Estamos muito agradecidos pelo olhar atento do deputado. Essa obra representa um avanço importante para todos nós”, declarou.

A presença do deputado no local foi bem recebida pelos moradores, que aproveitaram para apresentar outras demandas e agradecer pela atenção dedicada à comunidade. “É bom ver que alguém está olhando por nós. Esperamos essa obra há muito tempo”, disse Maria das Graças, moradora da região há mais de 20 anos.

Com atuação firme nas áreas da saúde, infraestrutura e atenção social, Dr. Luiz Ovando reafirma, com esta iniciativa, seu compromisso em levar melhorias reais para as comunidades mais carentes de Mato Grosso do Sul. “Trabalhar por quem mais precisa é nossa missão”, concluiu.