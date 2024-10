Declaração da ONU sobre Resistência Antimicrobiana

A recente adoção da Declaração Política sobre Resistência Antimicrobiana (AMR) durante a Assembleia Geral das Nações Unidas marca um momento significativo nas discussões globais sobre saúde pública. O documento destaca a urgência de ações coordenadas para enfrentar a crescente ameaça da AMR, que compromete o tratamento de doenças humanas e impacta a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico.

A Declaração enfatiza a necessidade de governança eficaz, financiamento adequado e acesso seguro a antimicrobianos, propondo uma abordagem integrada que abarca saúde humana, saúde animal, agricultura e meio ambiente. A participação ativa do Brasil nas negociações, liderada por representantes de diferentes ministérios, reflete o comprometimento do país com a abordagem One Health e com práticas responsáveis no uso de antimicrobianos.

Além disso, o consenso alcançado durante a presidência brasileira do G20, que incluiu menções específicas sobre AMR, reforça o compromisso internacional em adotar práticas que minimizem a resistência antimicrobiana. A esperança é que, com ações coordenadas e colaboração global, seja possível mitigar os impactos dessa ameaça crescente e garantir um futuro mais saudável para todos.