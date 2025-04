CRIME BRUTAL: Homem é morto com seis facadas em Sidrolândia

Luciano Lima do Nascimento (49) foi brutalmente assassinado na noite de domingo (13), no Assentamento Alambari Fetagri, em Sidrolândia. A vítima foi encontrada em frente à casa de uma mulher, pedindo por ajuda, já com ferimentos graves. Ao perceber que ele estava esfaqueado, ela acionou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, Luciano já estava sem vida.

A autópsia indicou que ele levou pelo menos seis facadas, sendo as mais profundas na virilha e no abdômen. As outras perfurações foram superficiais, atingindo várias partes do corpo. A Polícia Civil e a Polícia Militar investigam o crime, que foi registrado como homicídio simples.