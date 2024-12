CPI das Bets poderá ter canal de denúncias sobre jogos online

A chamada “CPI das Bets”, cuja relatora é a senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke (Podemos), poderá ter um canal de denúncias sobre os impactos dos jogos online nas famílias e sobre os crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo ela, “as notificações serão analisadas pela comissão e enviadas para a polícia e ao Ministério Público”.

Esse canal faz parte de um dos oito requerimentos que serão votados pelo Senado Federal na próxima terça-feira (10). A ideia é que o canal seja seguro para receber denúncias sobre o aumento do vício em jogos online, o impacto das apostas no orçamento dos jogadores, a possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, além da atuação de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Segundo a relatora, a CPI poderá analisar as notificações ou encaminhá-las para a polícia ou Ministério Público.

Soraya Thronicke destacou que os senadores são procurados por diferentes pessoas que trazem relatos sobre as consequências das apostas online. “Todos os dias chegam histórias e mais histórias para nós de pais e mães que internam seus filhos. Pessoas atentando contra a vida, casamentos destruídos. Houve um caso de uma moça que forjou o próprio sequestro e pediu para o pai o resgate de R$ 50 mil. Lógico, descobriram e a menina disse que estava viciada em jogos. Pessoas que estão fugindo e sendo ameaçadas por agiotas. Famílias que perderam tudo tiveram que vender casa, vender carro para pagar essa conta”, disse, durante entrevista à Agência Senado.

O que é a CPI das Bets?

A CPI das Bets foi instalada no dia 12 de novembro de 2024, presidida pelo senador Dr. Hiran (PP-RO), com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) na vice-presidência. A relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), conseguiu aprovar o plano de trabalho, que prevê pedidos de informações e convocações. Ela destacou que a comissão vai investigar os prejuízos para os apostadores, a atuação de organizações criminosas no crime de lavagem de dinheiro e o papel de influenciadores.

A CPI das Bets terá 110 dias para concluir os trabalhos e já convocou, para depoimento, figuras públicas como Virgínia Fonseca, Gusttavo Lima, Felipe Neto, entre outros.

*Com informações da Agência Senado