CORUMBÁ: Prefeitura e sanesul promovem ação educativa sobre a água na EMEI Tilma Fernandes Veiga

Em alusão ao Dia Mundial da Água, a Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP), e em parceria com a Sanesul, realizou nesta quarta-feira (20) uma ação educativa na EMEI Tilma Fernandes Veiga.

O evento reuniu alunos do 5º ano em uma dinâmica interativa sobre a importância da preservação da água e do consumo consciente. Entre as atividades, os estudantes participaram de um Bingo Sustentável, uma maneira lúdica de reforçar os conceitos sobre o uso responsável dos recursos hídricos.

A parceria entre a Prefeitura e a Sanesul foi essencial para o sucesso da ação, garantindo valiosas informações sobre a preservação da água e seu impacto no meio ambiente.

A Semana da Água segue com outras atividades educativas, reforçando a necessidade de conscientização sobre esse recurso essencial para a vida.