Corrida do Pantanal participa da COB Expo em São Paulo

A Corrida do Pantanal, que celebrou sua terceira edição com impressionantes 25 mil participantes marcou presença na COB Expo; A Feira de Todos os Esportes, que acontece até o dia 29 de setembro no Pró Magno Centro de Eventos em São Paulo.

Reconhecida como a maior corrida do Centro-Oeste e a terceira maior do Brasil em número de inscritos, o evento tem atraído a atenção de muitos visitantes na exposição.

O estande da Corrida do Pantanal oferece uma pista de atletismo para testes de velocidade e um quiz interativo sobre curiosidades do Pantanal e da corrida, criando uma experiência envolvente para os participantes.

A coordenadora de arena da corrida, Vanessa Farias destacou “É uma vitrine nacional para todos os esportes do país. Estamos aqui divulgando nossa corrida para irem conhecer nossa corrida, nossa cidade, nosso Pantanal. Queremos mais participantes de outros estados na nossa prova, que vem crescendo a cada ano e quem sabe se torne a primeira do Brasil um dia”.