Corguinho 2024: Primeira pesquisa registrada para as eleições 2024

Pesquisa registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS- MS-03443/2024, o Instituto Ranking Brasil Inteligência realizou, no período de 3 a 8 de setembro deste ano, junto a 400 moradores de Corguinho (MS), com 16 anos ou mais de idade, a primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura Municipal nas eleições 2024, tendo intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 4,68%, para mais ou para menos.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, Renata lidera, com 30,5% das intenções de votos, estando tecnicamente empatada, considerado a margem de erro, com Barrinha, com 26%, tendo atrás Dalton Lima, com 0,25%, enquanto 1% dos entrevistados apontaram outros nomes e 42,25% não sabem ou não responderam.

Estimulada

No levantamento estimulado, Renata continua na frente, com 40%, estando tecnicamente empatada, considerado a margem de erro, com Barrinha, com 36,25%, tendo atrás Dalton Lima, com 1,5, enquanto 22,25% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Rejeição estimulada

No quesito rejeição estimulada, Dalton Lima está em primeiro, com 30%, seguido por Barrinha, com 15,75%, e Renata, com 12%, sendo que 42,25% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Avaliação prefeito

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também fez a avaliação da administração da prefeita de Corguinho, Marcela Lopes, e 65% dos entrevistados consideraram boa ou ótima, 21% como regular e 10% como ruim ou péssima, sendo que 4% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Avaliação governador

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também avaliou que o governador Eduardo Riedel (PSDB) no município é considerado bom ou ótimo para 60% dos entrevistados, enquanto 20% disseram que é regular, 12% falaram que é ruim e 8% não sabem ou não responderam.

Avaliação presidente

Com relação ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 40% dos entrevistados consideram bom ou ótimo, 33% falaram que ruim ou péssima e 23% disseram que é regular, enquanto 4% não sabem ou não responderam.

