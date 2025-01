Confuso, Luan Santana indaga fã sobre gilete antigo guardado com seus pelos: ‘não entendi’

Luan Santana se mostrou confuso ao saber do gilete antigo, que teria sido usado por ele, preservado por uma fã de Maringá, no Paraná. A existência da relíquia repercutiu esta semana, depois que uma página dedicada a publicar momentos nostálgicos de tietes do sertanejo revelou que uma das admiradoras tem a lâmina de barbear guardada há anos, com pelos e tudo.

O caso viralizou tanto que chegou até o próprio artista. Logo que tomou conhecimento, Luan fez questão de fazer um comentário expressando sua perplexidade diante da atitude inusitada. Em seu Twitter, o cantor escreveu: “Tava fazendo minha barba de boa esses dias, entendi nada viu?!”, mostrando bom-humor e rindo da situação.

No entanto, ele não deixou de expressar certa confusão ao dizer que não entendeu como uma fã tem uma lâmina de barbear que teria sido sua e com pelos que teriam seu DNA.

Fãs ficaram horrorizados com Luanete que guardou gilete

Mas não foi só o gurizinho de Jaraguari que ficou chocado com o objeto guardado pela Luanete – outros admiradores do sertanejo se manifestaram a respeito, horrorizados com o fato. “Isso é anti-higiênico, gente”, “Eu, como fã, tô chocada. O que tá acontecendo? Eu não quero nem imaginar de onde são esses pelos“, foram alguns comentários.

Houve também quem questionasse os pentelhos encontrados no prestobarba. “Isso aí foi o funcionário do hotel que raspou as bolas e vendeu o gilete pra elas“, “Quem garante que os pelos são mesmo do Luan? Que nojo” e “Tá mais pra pelo do c*”, escreveram internautas. Na gravação que divulgou a relíquia, a fã que preserva o item de depilação disse que até tapou um buraco na embalagem onde guarda o objeto “para não sair o cheiro dele”. Confira:

Gilete ficou em hotel, diz fã de Luan Santana

A gilete teria sido “surrupiada” de um hotel onde Luan se hospedou anos atrás, em uma época em que era “mais acessível” para os fças. “Por aqui, todos os dias é dia de voltar no tempo“, explica o perfil que posta casos bem íntimos de admiradores do artista.

Na história da vez, a conta anunciou o “fato exclusivo” ao publicar uma foto do prestobarba, claramente antigo. “Sim, família, são os pelinhos do Lu. Ele deixou no hotel e conseguimos”, escreveu a página ao mostrar a curiosidade.