Comitiva de Okinawa visita a prefeitura e conhece projetos para impulsionar negócios em Campo Grande

Uma comitiva asiática, que está em Campo Grande participando de um evento promovido pela Associação de Okinawa, com workshops sobre culinária japonesa e artes marciais, realizou uma visita oficial à Prefeitura nesta sexta-feira (13). A prefeita Adriane Lopes recepcionou os integrantes em seu gabinete e destacou que a iniciativa evidencia a relevância da cultura oriental na formação histórica e cultural de Campo Grande, além de abrir caminho para futuras parcerias comerciais com a província de Okinawa, localizada no sul do Japão.

“Sabemos da importância da população de Okinawa na construção de Campo Grande ao longo dos anos. Para nós, é muito importante esse encontro, porque fortalece nossos laços culturais e abre espaço para novas oportunidades, como a Rota Bioceânica, que vai interligar o Atlântico ao Pacífico, colocando Campo Grande como a Capital deste grande trajeto. O Executivo está trabalhando para que a cidade seja um grande hub logístico”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Uma das pautas apresentadas pela chefe do Executivo foi a revitalização da Rua dos Barbosas, que tem como objetivo transformar o local em um corredor gastronômico oriental, turístico e cultural, por meio da realização de festivais e encontros gastronômicos e culturais, além de apresentações musicais, poéticas e artísticas.

“A Prefeitura já concluiu os estudos e irá encaminhá-los no próximo ano. Este é um dos projetos que consideramos prioritários em nosso Plano de Governo”, destacou Adriane Lopes.

Para o chefe da Divisão Internacional de Intercâmbio do Departamento de Cultura, Turismo e Esportes de Okinawa, Masashi Yamazato, a proposta foi recebida com admiração. “Ouvimos que vocês estão com o projeto de revitalização da Rua dos Barbosas, onde está localizada a Associação Okinawa de Campo Grande. Isso foi uma novidade para nós. Gostaríamos de acompanhar o desenvolvimento do projeto para que possamos, juntamente, colaborar para as melhorias”, disse.

Recentemente, o Festival Okinawa foi incluído no calendário oficial de eventos do Município. O evento é celebrado anualmente no dia 30 de outubro, com o objetivo de valorizar a cultura e as tradições da comunidade okinawana, uma das principais dentro da colônia japonesa na Capital. O festival é um espaço de integração cultural e uma homenagem à contribuição dos descendentes japoneses no desenvolvimento de Campo Grande.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Escritório Internacional, utilizou a oportunidade para estreitar os laços culturais e reforçar futuras parcerias comerciais, apresentando possibilidades de negócios como a Rota Bioceânica, voltada à integração comercial e turística com o Japão e outros mercados asiáticos. “O sobá é o prato que representa a identidade gastronômica local e, a partir desses pontos em comum, vamos construir uma agenda bilateral focada em negócios, turismo e cultura”, afirmou o chefe do Escritório Internacional, Paulo César Fialho.

Já o presidente da Diretoria-Executiva da Associação Okinawa de Campo Grande, Eduardo Kanashiro, concluiu dizendo que a comitiva veio para fortalecer ainda mais o diálogo, possibilitando o surgimento de negócios futuros com Okinawa. “É muito importante estarmos próximos porque, como a prefeita disse, Campo Grande está na rota do desenvolvimento, e acredito que devam surgir muitos negócios com Okinawa”, finalizou.