Com salários de 3,2 mil, Nova Alvorada do Sul abre seleção com vagas de nível fundamental a superior

Em novo edital a prefeitura de Nova Alvorada do Sul, a 117 de km. O certame visa formar cadastro de reserva em vários cargos de ensino alfabetizado/fundamental, médio e superior para o ano letivo de 2025. A maioria das vagas são destinadas ao cargo de professor.

As remunerações variam entre R$ 1.666,55 a R$ 3.297,60 e o certame está sob a coordenação da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultural).

Professor de Educação Física; Professor de Ensino Fundamental – Ciências da Natureza; Professor de Ensino Fundamental – Arte; Professor de Ensino Fundamental – Geografia; Professor de Ensino Fundamental – História; Professor de Ensino Fundamental – Língua Estrangeira Moderna – Inglês; Professor de Ensino Fundamental – Matemática; Professor de Ensino Fundamental – Língua Portuguesa; Professor de Apoio à Inclusão para atuar em Salas de Recursos Multifuncionais; Professor de Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano; Professor de Educação Infantil; Professor de Apoio à Inclusão para atuar como Tradutor Intérprete em Libras; Monitor de Ensino; Auxiliar de Serviços Gerais; Merendeira; Motorista de Transporte Escolar.

As inscrições seguem abertas até 08 de janeiro, pela internet, por meio do site www.fapec.org/concursos. Além disso, as inscrições são gratuitas.

Conforme o edital, a relação dos candidatos com inscrições deferidas para o Processo Seletivo constará em Edital Específico publicado em Diário Oficial do Município, e disponibilizado nos endereços eletrônicos: https://www.novaalvoradadosul.ms.gov.br/, www.fapec.org/concursos e, facultativamente, em outros órgãos da imprensa.

Ainda de acordo com o cronograma, haverá uma prova escrita (objetiva) de caráter classificatória e eliminatória para todos os cargos. Também haverá prova de títulos de caráter classificatório para os candidatos classificados na prova escrita nos cargos de Docente e Monitor de Ensino.

O certame possui um prazo de validade de um ano, com possibilidade de prorrogação, uma vez, por igual período a critério da Secretaria Municipal de Educação.