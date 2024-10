Cid Moreira, ícone da TV brasileira, morre aos 97 anos

Na manhã de hoje (3) faleceu Cid Moreira, um dos mais reconhecidos jornalistas e apresentadores da televisão brasileira, aos 97 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, onde lutava contra complicações de saúde, incluindo pneumonia e problemas renais crônicos. A causa da morte foi identificada como falência múltipla dos órgãos.

Em entrevista ao programa “Encontro”, da TV Globo, sua viúva, Fátima Sampaio Moreira, compartilhou detalhes sobre os últimos momentos do apresentador. “A gente se mudou para perto do hospital para termos um auxílio depois que ele começou a fazer a diálise”, contou Fátima. Ela revelou que manteve a situação em sigilo para preservar a privacidade do marido.

Fátima recordou que o aniversário dele, celebrado na última quinta-feira, foi passado no hospital. “Ele disse: Estou cansado, é muita luta. Meu corpo está cansado. Os últimos anos têm sido difíceis”, relatou. Cid Moreira, conhecido por sua voz marcante e por ter sido a voz do Jornal Nacional por muitos anos, deixa um legado importante na mídia brasileira.

A morte de Cid Moreira deixa um vazio na televisão e nos corações de todos que o admiravam. Ele será lembrado não apenas por sua carreira, mas também por seu jeito único e carismático de se comunicar.