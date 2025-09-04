CHAPADÃO DO SUL: Obras de construção da UBS Liiv avançam com concretagem estrutural

As obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte III do Residencial Liiv – Reserva das Nações seguem em ritmo acelerado. Na última semana, foi concluída a concretagem da laje estrutural, mais uma etapa importante do projeto.

Com 504 metros quadrados de área construída, a UBS está sendo erguida na Rua Bélgica, esquina com a Rua Ucrânia, em um ponto estratégico da cidade. A nova unidade vai ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, com mais conforto, modernidade e qualidade no atendimento.

O investimento ultrapassa R$ 2 milhões, recurso viabilizado pelo Governo Federal por meio do Programa do Ministério da Saúde – Novo PAC, com o apoio do deputado federal Geraldo Resende. A Prefeitura de Chapadão do Sul disponibilizou toda a infraestrutura e o terreno, enquanto a execução da obra está a cargo da empresa Conserv Construção e Serviços LTDA, vencedora do processo licitatório, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos.

A estrutura contará com 03 consultórios médicos, 03 salas de enfermagem, 03 consultórios odontológicos, além de ambulatório, sala de curativo, sala de inalação, sala de vacina, farmácia, sala de gerência, sala de atividades coletivas, recepção, copa e banheiros.

A nova UBS vai proporcionar mais qualidade de vida para os moradores de Chapadão do Sul, fortalecendo a atenção primária em saúde e garantindo um espaço moderno e adequado para atender às necessidades da comunidade.

A construção faz parte do grande pacote de obras lançado pela prefeitura com mais de R$ 38 milhões em investimentos em vários setores.

