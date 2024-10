Cerca de 15 mil profissionais temporários devem ser contratados neste final de ano em Campo Grande

O comércio de Campo Grande deverá empregar cerca de 50 mil profissionais neste final, devido à contratação de trabalhadores temporários para suprir as demandas da campanha Black Friday, que ocorre em novembro, e também as vendas de final de ano.

Segundo o SECCG (Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande), atualmente a capital emprega aproximadamente 35 mil trabalhadores e cerca de 15 mil serão adicionados nas próximas semanas.

Para o presidente do sindicato, Carlos Santos, o crescimento é indicativo de aquecimento do comércio e da recuperação econômica.

“Chegamos a esse número com base em uma pesquisa realizada pelo próprio sindicato, em contato direto com as grandes e médias empresas da cidade”, afirma.

Segundo o representante, a pesquisa reflete as necessidades do mercado local e fornece uma visão clara das expectativas para o período de vendas.

Oportunidade

Carlos ainda destaca que as contratações são uma oportunidade para que esses profissionais sejam efetivados no quadro de funcionários permanentes das empresas.

A possibilidade de conquista do emprego ocorre, tanto pela demonstração de competência e dedicação dos trabalhadores, quanto pela necessidade das empresas em manter um quadro de funcionários robusto para atender uma economia mais aquecida.

“Esse é um momento crucial para que essas pessoas possam se inserir no mercado de trabalho, proporcionando ganhos financeiros que contribuem para um final de ano mais alegre e harmonioso em suas famílias, além de melhorar a qualidade de vida de todos os membros do lar”, enfatiza o presidente.



fonte: midiamax