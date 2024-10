“Cassems Itinerante” promoveu 9,2 mil atendimentos em 9 municípios de janeiro a agosto

De janeiro a agosto de 2024, a “Cassems Itinerante”, uma das ações de saúde da Caixa de Assistência à Saúde dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems), promoveu aproximadamente 9,2 mil atendimentos em 9 municípios: Aquidauana, Coxim, Jardim, Corumbá, Dourados, Maracajú, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

A assistência aos beneficiários destas cidades aconteceu em 10 especialidades: cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia/obstetrícia, mastologia, neurologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria e reumatologia.

Como forma de prevenção, a “Cassems Itinerante” tem o objetivo de levar consultas e oportunizar tratamentos aos servidores dos municípios do interior do Estado. Os beneficiários do plano que quiserem atendimento por meio desta ação devem entrar em contato com a Unidade Regional Cassems da sua cidade.

Para a diretora de Assistência à Saúde (DAS) da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o Cassems Itinerante é um importante programa para equalizar a demografia médica em Mato Grosso do Sul. “A viabilização do programa aconteceu após a Caixa dos Servidores perceber a carência de médicos especialistas no interior do estado, então, visando amenizar as necessidades da população nesses municípios em ter o acesso a medicina especializada surgiu o Cassems Itinerante. Com o projeto temos conseguido levar para todas as nossas regiões do estado especialistas em várias áreas médicas atendendo assim, às necessidades dos nossos beneficiários”, salienta Budib.

Confira a agenda de atendimentos de outubro:

Aquidauana

Dermatologista – 07 de outubro

Endocrinologista – 18 de outubro

Psiquiatra – 19 de outubro

Local: Hospital Cassems de Aquidauana

Endereço: R. José Bonifácio, 115, Bairro Alto

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3241-0206

Corumbá

Psiquiatra – 03 e 04, 29 e 30 de outubro

Endocrinologista – 04 e 05 de outubro

Local: Unidade Regional Cassems de Corumbá

Endereço: Monte Castelo, nº 60 – Bairro Popular Velha

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3234-5348/3234-5349 ou (67) 9 9974-0603;

Coxim

Dermatologista – 04 de outubro

Ginecologista e Obstetrícia – 05 de outubro

Psiquiatra – 26 de outubro

Local: Unidade Regional Cassems de Coxim

Endereço: Av. Virginia Ferreira 2415 – Bairro Flavio Garcia

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3291-3853

Dourados

Psiquiatra – 18, 19, 25 e 26 de outubro

Fonoaudiologia – 18, 19, 25 e 26 de outubro

Terapia Ocupacional – 18, 19, 25 e 26 de outubro

Local: Unidade Regional Cassems de Dourados

Endereço: Av. Mato Grosso, 1470, Jardim Santo André

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3411-7530

Jardim

Pediatra – 02, 08, 10, 16 e 23 de outubro

Dermatologista – 08 de outubro

Cardiologista – 23 de outubro

Neurologista – 26 de outubro

Ginecologista e Obstetrícia – 26 de outubro

Local: Unidade Regional Cassems de Jardim

Endereço: Rua Tenente Hernani de Gusmão, 279

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3251-1811 ou (67) 99974-2623

Naviraí

Psiquiatra – 01 e 02 de outubro

Endocrinologista – 17,18 e 19 de outubro

Local: Centro de Especialidades Médicas da Cassems

Rua dos Pardais, 41, Jardim União

Horário de atendimento: 7h às 18h

Mais informações: (67) 9 9245-2017

Nova Andradina

Psiquiatria – 18 e 19 de outubro

Local: Unidade Regional de Nova Andradina

Endereço: Rua Sete de Setembro, 737 – Bairro Guiomar Soares

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3441-1415

Ponta Porã

Psiquiatra – 04,05, 22 e 23 de outubro

Local: Unidade Regional Cassems de Ponta Porã

Endereço: Guia Lopes, 1785 – Bairro Santa Izabel

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3437-2200

Sidrolândia

Terapia Ocupacional – 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro

Local: Unidade Regional de Sidrolândia

Endereço: Rua Tomas Caceres, 325 – São Bento

Horário de atendimento: 8h às 17h

Mais informações: (67) 3272-1919

Três Lagoas

Endocrinologista – 04 e 05 de outubro

Psiquiatra – 15 e 16 de outubro

Dermatologista – 16 e 19 de outubro

Mastologista – 21 de outubro

Reumatologista – 19, 25 e 26 de outubro

Local: Unidade Regional Cassems de Três Lagoas

Endereço: Rua Monir Thomé, 2057

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3521-9046 ou (67) 99983-3302 somente WhatsApp