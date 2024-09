Casal e adolescente são flagrados arremessando drogas e celulares para dentro da Máxima

Um casal e um adolescente de 17 anos foram levados para a delegacia depois da PM flagrar o arremesso de drogas com o uso de drone para dentro do Presídio de Segurança Máxima, na madrugada desta sexta-feira (13). A PM flagrou durante rondas por volta das 4 hs da madrugada um casal e um adolescente de 17 anos arremessando drogas e celularess com o uso de um drone para dentro do Presídio da Máxima em Campo Grande.

Ao serem abordados confessaram que estavam arremessando maconha para dentro da masmorra. Na casa, os policiais apreenderam mais 3 Kg de maconha. Foram apreendidos 11 celulares e 7 carregadores seriam arremessados para dentro do presídio.