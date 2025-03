Caravina Busca Investimentos para Infraestrutura de Taquarussu

O deputado Caravina, acompanhado da deputada Mara Caseiro, participou de uma reunião na Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (SEILOG) com o secretário Guilherme Alcântara e o prefeito de Taquarussu, Clóvis do Banco. O encontro teve como objetivo buscar novos investimentos para a cidade e discutir necessidades urgentes de infraestrutura.

Entre as principais demandas apresentadas estiveram obras de pavimentação, recuperação de estradas e melhorias na mobilidade urbana. O prefeito Clóvis enfatizou a importância da colaboração do Governo do Estado para o desenvolvimento estrutural do município.

A SEILOG tem sido essencial na implementação de projetos de infraestrutura no Mato Grosso do Sul. A reunião reforçou a necessidade de uma parceria constante entre os parlamentares, a administração municipal e o governo estadual. Caravina reiterou seu compromisso de atuar para viabilizar recursos e acelerar as obras necessárias para melhorar a qualidade de vida da população de Taquarussu.