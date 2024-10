Capotamento de caminhonete deixou criança de 3 anos ferida em Aquidauana.

O capotamento de uma caminhonete Toyota Hilux deixou pelo menos quatro vítimas feridas, sendo uma delas, uma criança, de 3 anos, que sofreu um corte na cabeça, no acidente que aconteceu envolvendo um Ford Ka, na rua Estevão Alves Correa, em Aquidauana – a 140 quilômetros de Campo Grande.

Informações do site O Pantaneiro apontam que o sinistro de trânsito aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (9), quando o Ford Ka seguia pela rua Honório Simões Pires, mas invadiu a preferencial, a rua Estevão Alves Correa, e colidiu na lateral da caminhonete.

Com o impacto, o motorista da caminhonete, de 45 anos, perdeu o controle da direção e capotou na pista. Ele apresentava cortes e escoriações no membro superior. A condutora do veículo de passeio, de 47 anos, ficou consciente e orientada, somente sentindo dores no tórax e no abdômen.

Outra mulher, de 28 anos, passageira da caminhonete, também ficou ferida e reclamava de dores na cabeça. A criança, de 3 anos, também estava na Hilux e ficou com corte na cabeça, onde todas as vítimas foram encaminhadas para o hospital da cidade.