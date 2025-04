Campo Grande fortalece o esporte com entrega de auxílio-atleta a 22 atletas

O esporte de Campo Grande foi fortalecido nesta tarde (9), durante cerimônia realizada no stand da Prefeitura de Campo Grande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) oficializou a entrega do benefício do auxílio-atleta para 22 atletas da Capital.

A assinatura dos termos foi realizada pela prefeita Adriane Lopes, que reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte local. “Aos atletas, a vocês, jovens, que são o futuro de Campo Grande: acreditem em vocês. A cidade e a Prefeitura acreditam em vocês. A cidade conta com cada um, e o papel da Prefeitura é justamente esse — estar presente e fazer com que todos sintam a presença da gestão. Continuem na prática de esportes e, junto com suas famílias, busquem a realização e a concretização dos seus sonhos. Sonhar, todo mundo sonha — o difícil é concretizar o sonho. Por isso, a Prefeitura, por meio do auxílio, está disponibilizando um recurso para que vocês possam sair de Campo Grande e, lá fora, mostrar que a Capital é uma cidade abençoada, com profissionais e atletas de qualidade. E que, sim, a Prefeitura apoia e incentiva o trabalho de vocês.”

O diretor-presidente da Funesp, Dr. Sandro Benites, celebrou o momento e destacou o compromisso da gestão com o esporte. “É muito bom poder viver esse momento e dar oportunidade para que os nossos atletas tenham condições de representar a nossa Cidade Morena. A prefeitura tem valorizado e incentivado o esporte. Em 2023, foram cerca de 20 atletas contemplados. Em 2024, esse número subiu para 125 e a meta é alcançar 200 atletas beneficiados ainda este ano, graças à sensibilidade da nossa prefeita”, destacou.

O vice-presidente do Conselho Municipal de Esportes, Professor Porto, também parabenizou a iniciativa. “Todos nós estamos de parabéns, porque esse auxílio é a porta aberta para esses futuros atletas”.

Os atletas contemplados estão distribuídos entre as seguintes modalidades: kart (1), natação (12), jiu-jítsu (4), ginástica rítmica (2) e ciclismo (3).

Jéssica Santos Nogueira, mãe do Matheus, de 13 anos, atleta de jiu-jítsu, contemplado com o benefício, destacou a importância do auxílio. “Para nós é muito importante, pois ajuda no custo das viagens, alimentação, hospedagem, e isso faz uma grande diferença para ele, que é atleta e viaja para competir em outros lugares”, explicou.

Para Valéria Boni, atleta de ciclismo, o benefício representa um avanço significativo. “Faço parte do ciclismo há mais de 10 anos e vejo Campo Grande à frente de outras cidades com esse auxílio, permitindo que o atleta amador chegue às competições em igualdade de condições. Me sinto orgulhosa, não só por mim, mas por todos os atletas do ciclismo. Agradeço à Funesp por esse grande avanço”, agradeceu.

Durante o evento, a Funesp realizou a entrega de uniformes aos atletas.

Sobre o auxílio-atleta

O auxílio é regulamentado pela Lei nº 6.754, de 20 de dezembro de 2021, e tem como objetivo apoiar atletas e equipes que representam o município em competições esportivas e paradesportivas, nacionais e internacionais. O benefício pode ser utilizado para cobrir despesas com transporte, estadia, alimentação e taxas de inscrição.

Os interessados em solicitar o benefício devem preencher o formulário disponível no site da Funesp (https://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/) e anexar os documentos exigidos. O pedido deve ser feito com, no mínimo, 60 dias de antecedência da competição. O valor do custeio pode chegar a R$ 5 mil por atleta, conforme deliberação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer.