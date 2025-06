CAMAPUÃ: Prefeitura recebe ambulância 0KM fruto de parceria com estado e deputado federal Geraldo Resende.

A Prefeitura de Camapuã recebeu, nesta semana, uma ambulância 0KM que já está exposta em frente ao Paço Municipal. O novo veículo é resultado de uma importante parceria entre a Prefeitura, a Secretaria de Estado de Saúde e o Deputado Federal Geraldo Rezende, representando mais um avanço na melhoria da estrutura de atendimento à saúde no município.

A chegada da nova ambulância reforça o compromisso da gestão com o fortalecimento da rede de urgência e emergência, garantindo mais qualidade, agilidade e segurança no transporte de pacientes.

O veículo se soma à frota existente, ampliando a capacidade de resposta da Secretaria Municipal de Saúde. A aquisição foi possível graças ao empenho conjunto do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, e da atuação parlamentar do Deputado Geraldo Resende, que destinou recursos para Camapuã.

A Prefeitura de Camapuã segue trabalhando de forma séria e comprometida, buscando constantemente recursos e investimentos que garantam mais qualidade de vida para toda a população.

Mais estrutura, mais saúde e mais cuidado com as pessoas: é assim que Camapuã continua avançando.