Buraco provoca queda e fere mãe e filho no bairro Caiobá

Um buraco no asfalto causou a queda de uma ciclista que levava o filho de 1 ano e 10 meses na garupa da bicicleta, na manhã deste domingo (5), no bairro Caiobá, em Campo Grande. A mulher sofreu hematomas no rosto e pernas; a criança teve um ferimento leve na boca.

Segundo a vítima, ela subia a Rua Cachoeira do Campo quando não viu o buraco a tempo e caiu. “Tentei desviar, mas não consegui, aí caí com meu neném”, relatou. Na tentativa de proteger o filho, a ciclista usou o próprio corpo como escudo. “Coloquei a mão no rosto dele. Por isso não foi tão feio. Só machucou a boca, graças a Deus”, disse.

A mulher teve o rosto bastante machucado, com inchaço e hematomas visíveis na testa, sobrancelha e pernas. Após a queda, ela foi ao posto de saúde do Coophavila, onde recebeu atendimento médico. Exames preliminares não indicaram fraturas.

Indignada, ela criticou o descaso com a manutenção das vias públicas. “Parece que precisa morrer alguém para resolver”, desabafou.