sexta-feira, 12/09/2025

Bumlai é reeleito presidente da Acrissul para o triênio 2025/2028

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) reelegeu, em assembleia realizada na quinta-feira (11), Guilherme Bumlai para a presidência da entidade. A eleição ocorreu por chapa única, reforçando a confiança dos associados na atual gestão.

Bumlai destacou que o novo mandato será pautado pelo fortalecimento da Expogrande, pela ampliação de projetos de inovação e sustentabilidade e pelo diálogo com diversos setores. “Tivemos grandes avanços nesta gestão graças ao trabalho coletivo da diretoria. Cada um que aceitou esse desafio faz parte dessa história”, afirmou.

A recondução reforça o papel da Acrissul como voz ativa da pecuária sul-mato-grossense e elo entre o campo e a sociedade.

